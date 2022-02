Roma, l'ascesa di Felix: ora anche un nuovo sponsor

ROMA - Un anno incredibile per Felix Afena-Gynan. In pochi mesi la vita del giovane attaccante ghanese è cambiata completamente dal gennaio 2021, quando è stato portato in Italia per sostenere un provino con la Roma. Dopo un periodo di ambientamento tra l'Under 18 e la Primavera Felix è salito in prima squadra, dove Mourinho non lo ha più lasciato andare. L'esordio, la doppietta contro il Genoa poi una serie di partite giocate titolare come l'ultima contro il Sassuolo.