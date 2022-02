Roma-Verona, Zaniolo va in tribuna. Panchina con età media di 20,5 anni

ROMA - José Mourinho dovrà fare a meno anche di Nicolò Zaniolo. Ben nove assenti per il match di questo pomeriggio contro il Verona, compreso il talento giallorosso che dopo il provino di questa mattina si è dovuto arrendere al fastidio al quadricipite della gamba destra accusato nell'allenamento di giovedì. Una vera e propria emergenza per Mourinho che oltre a Zaniolo è costretto a fare a meno di Mkhitaryan, Shomurodov, Carles Perez, Boer, poi Ibanez ed El Shaarawy per infortunio e di Mancini per squalifica. Così la panchina della Roma si è riempita di giovani, con i soli Diawara e Veretout a dare esperienza alle riserve di Mourinho che hanno una età media sorprendente: 20,5 anni.