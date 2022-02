Roma shock col Verona. Fischi assordanti dell’Olimpico: “Tirate fuori le pa…”

ROMA - Un primo tempo da incubo per la Roma nel match contro il Verona. Dopo 45 minuti la squadra di Mourinho è storto 2-0 con i gol di Barak e Tameze. Squadra in confusione, complice anche le tante assenze, poco incisiva in attacco e traballante in difesa. Così all'intervallo l'Olimpico ha fischiato la squadra per la prestazione e il risultato: "Tirate fuori le pa...", il coro mentre i giocatori uscivano dal campo. Fischi da tutto lo stadio, compresa la Curva Sud, per un risultato che porterebbe il Verona a meno un punto dai giallorosso in classifica.