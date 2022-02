Roma, ecco chi è Cristian Volpato: l’italo-australiano assistito da Totti

ROMA - Il sinistro secco all'interno dell'area di rigore, il pallone che entra in porta, lo stadio che esplode e lui che accenna l'esultanza. Cristian Volpato - il più giovane a segnare in Serie A in questa stagione - avrebbe voluto festeggiare il gol con tutto l'Olimpico, andare sotto la Curva Sud ed esultare con i compagni, invece dopo un secondo ha cambiato idea ed è corso verso il centrocampo per rimettere subito il pallone in gioco per cercare il pareggio - poi arrivato con Bove - contro il Verona.

Roma, ecco chi è Volpato: il talento della scuderia di Totti

Il talento della Roma ha trovato il suo primo gol in giallorosso nel match dell'Olimpico contro la squadra di Tudor. Entrato nel secondo tempo per dare una scossa alla Roma che era sotto 2-0, il diciottenne italo australiano ha dato subito prova di personalità, non ha accusato la timidezza per l'ingresso in campo in un momento così complicato del match ma ha giocato una buona partita trovando dopo pochi minuti dall'ingresso in campo il gol della speranza giallorossa.

Cristian Volpato è un ragazzo di 18 anni originario di Camperdown, città dell'Australia. E' stato preso dalla Roma nel gennaio 2020 e da allora ha sempre fatto la differenza nel settore giovanile giallorosso. Si è preso la numero 10 iun giallorosso, quella che in prima squadra apparteneva a Francesco Totti. E proprio l'ex capitano giallorosso ha subito visto tutte le potenzialità di Volpato, tanto da portarlo nella sua scuderia per fargli da agente.

Volpato è un trequartista dal fisico imponente (187 centimetri) in grado di giocare anche sulla fascia destra ma soprattutto da trequartista. A convincere la Roma a prenderlo è un torneo giocato in Malesia in cui Volpato si rende protagonista, a fine 2019, di una tripletta proprio contro i giallorossi. Dopo alcuni test a Trigoria arriva la firma sul contratto il 21 gennaio 2020 e poi, dopo un mese, il transfer che lo rende a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Roma. In questa stagione ha disputato 18 presenze con la squadra di Alberto De Rossi segnando segnando sette gol e mettendo a segno sette assist. Adesso la prima squadra, per crescere e diventare a tutti gli effetti un nuovo talento della Roma.