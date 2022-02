Roma, la linea verde è il tesoro dei Friedkin

ROMA - Dai momenti di crisi esce sempre qualcosa di buono. La Roma è un punto interrogativo, è un’opera incompleta e incomprensibile, ma sta scoprendo un futuro che le consente di immaginarsi bella. I gol di Volpato e Bove, ma anche la buona partita di Zalewski contro il Verona, sono tre indizi che fanno una prova: c’è un grande lavoro dietro ai risultati concreti, un’organizzazione invisibile che tiene accesa la speranza. Mourinho ad esempio ha le sue responsabilità per il gioco scadente e l’ottavo posto in classifica. Però ha anche la passione e l’umiltà di osservare le partite dei giovani per capirne le potenzialità. È stato lui a lanciare Felix quando nessuno ne conosceva l’esistenza. Ed è stato sempre lui, non solo per necessità, a ricorrere ai tre ragazzi, due 2002 e un 2003, per organizzare la rimonta a Tudor.