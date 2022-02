Roma, striscione dei tifosi per Mourinho: “Tu hai le chiavi della città”

ROMA - Tutta la Roma è con José Mourinho. Dalla dirigenza, ai giocatori fino ai tifosi: il legame con lo Special One è ben saldo e si fortifica anche quando le cose non vanno nel verso giusto. Come nel match pareggiato 2-2 contro il Verona. Mourinho dopo la gara si è complimentato con l'Hellas per la partita giocata, poi senza rilasciare interviste ha pubblicato un post per i tifosi: "Amo questa gente e per loro combatto". Ai romanisti è bastato questo messaggio per esaltarsi e confermare il legame con il tecnico, e ieri mattina nonostante il giorno di riposo concesso alla squadra alcuni sono andati a Trigoria per fare sentire al portoghese tutto il loro supporto con uno striscione: "La nostra fede, la tua mentalità: hai le chiavi di questa città".