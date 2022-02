Quante giornate rischia Mourinho: la Roma ha allertato i legali

Squalifica Mourinho, cosa dice il regolamento

Secondo l’articolo 36 comma 1 del codice, la «sanzione minima» è una squalifica «per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara». Ma nel caso di Mourinho, che è recidivo a causa dell’espulsione rimediata contro il Napoli dall’arbitro Massa, la squalifica potrebbe essere anche più dura. In ogni caso a La Spezia, essendo la sospensione per un turno automatica, a guidare la Roma in panchina sarà un tecnico nuovo: nel precedente di Cagliari toccò al vice Joao Sacramento svolgere la funzione di allenatore. Ma Sacramento nel frattempo è stato sostituito da Salvatore Foti, che dunque debutterà nella veste di “primo” con la Roma. Anche Tiago Pinto intanto rischia un’inibizione per le vivaci proteste nel tunnel.