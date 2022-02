Roma, Abraham promette spettacolo: "More to come"

ROMA - Un solo gol nelle ultime quattro partite tra campionato e coppa Italia, Ma Tammy Abraham promette tanto altro da qui alla fiune della stagione. Il dentravanti inglese in queste ultime gare è stato penalilzzato soprattutto dal poco gioco mostrato dalla squadra e che ha portato a tre pareggi e una sconfitta nelle ultime uscite della Roma tra gennaio e febbraio. Il centravanti è poco servito, lo dimostrano i soli due tiri in porta nelle ultime quattro gare, un trend che il numero 9 spera presto di invertire: "More to come", ha scritto sui propri social. Un vero e proprio messaggio indirizzato ai tifosi, con la speranza di poter presto invertire la rotta con la sua Roma.