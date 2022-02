Squalifica Mourinho, la Roma aspetta gli atti per studiare il ricorso

ROMA - Mourinho fuori due giornate, così come il suo preparatore dei portieri Nuno Santos, per Tiago Pinto invece una squalifica fino all'8 marzo. La Roma esce dalle decisioni del Giudice Sportivo con le ossa rotte, per i provvedimenti arrivati dopo il concitato post partita di Roma-Verona. Il club giallorosso adesso dovrà valutare se presentare il ricorso almeno per la squalifica del tecnico portoghese, ma aspetterà di avere tra le mani gli atti per poter studiare bene la situazione. In ogni caso la Roma avrà sette giorni per presentare ricorso, e inevitabilmente contro lo Spezia, domenica prossima, la squadra sarà guidata in panchina dal vice di Mourinho Salvatore Foti.