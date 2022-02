Totti e l’incredibile settimana: il gol di Volpato, la crisi smentita e la montagna

ROMA - Cinque giorni di fuoco, sorprendenti e inimmaginabili per Francesco Totti, da sabato scorso ulteriormente al centro delle notizie sia sportive sia di gossip. Dalla sua prezenza all'Olimpico, al gol segnato dal suo assistito, fino alla presunta crisi con Ilary, poi smentita ieri sera con un videomessaggio: i media italiani ed esteri hanno a lungo parlato dell'ex capitano della Roma, i tifosi in queste ultime ore hanno messo in secondo piano anche le prestazioni deludenti della squadra giallorossa privilegiando l'hastag #francescoeilary a quell'#asroma utilizzato in ogni tweet per parlare dei fatti di Trigoria.

Totti, da Volpato alla smentita della crisi con Ilary: il resoconto sulla settimana di fuoco I cinque giorni al centro dei riflettori sono partiti dalla sua presenza all'Olimpico per il match della Roma contro il Verona. Accanto a lui l'altra bandiera giallorossa, Daniele De Rossi. Poi l'ovazione dei tifosi, i messaggi social e infine il gol di Cristian Volpato. Il ragazzo di appena diciott'anni che ha aperto la rincorsa della Roma al pareggio è un suo assistito: portato un anno fa nella sua agenzia scouting, la CT10Management, l'Italio-australiano numero 10 nella Roma Primavera è stato con Bove, l'assoluto protagonista del 2-2 contro l'Hellas.

Per due giorni le notizie alla scoperta del giovane lanciato da Mourinho e consigliato da Totti, poi lunedì la "bomba" lanciata da Dagospia. "Francesco e Ilary verso la rottura". Una notizia che ha fatto il giro del mondo e che è stata sulla bocca di tutti per ore e ore, la crisi scoppiata dopo un pesante litigio avuto lo scorso 4 febbraio durante una gita a Castel Gandolfo. Un silenzio assordante da parte della coppia che a molti è sembrato una conferma dell'indiscrezione. Totti lunedì, poche ore dopo la notizia era sceso in campo con la sua squadra nel torneo di calcio a otto. Gol su punizione realizzata contro la Roma sorprendendo tutti. Fischio dell'arbitro, mentre i giocatori avversari si stavano sistemando lui ha calciato verso la porta trovando la rete. Tutta la Roma a protestare, Totti visibilmente nervoso ha invece spiegato agli avversari che la punizione era più che regolare perché l'arbitro non aveva indicato di dover fischiare per riprendere il gioco. Fine delle notizie? Macché, solo l'inizio.

Ieri pomeriggio l'altro rumor sul presunto flirt di Totti con Noemi Bocchi. Trentatré anni, lunghi capelli biondi e lisci, occhi chiari e zigomi pronunciati: per molti non distante dai lineamenti di Ilary. Come Totti ha la passione per il padel e il calcio, tanto che lo scorso 5 febbraio era all’Olimpico ad assistere alla partita della Roma contro il Genoa a poche file di distanza dalla bandiera giallorossa. Che alla fine ieri sera è stata costretta a smentire tutte le notizie uscite nelle precedenti ore.