Roma, Mourinho out: tocca a Salvatore Foti. Ecco chi è il nuovo vice allenatore

ROMA - Vincere contro lo Spezia per interrompere il digiuno e riprendere il cammino verso un piazzamento europeo. La Roma in Liguria cerca i tre punti che mancano ormai da quattro partite tra campionato e coppa Italia, ma dovrà farlo senza José Mourinho . Il tecnico infatti è stato squalificato due giornate per i fatti di Roma-Verona e sarà sostituito dal suo nuovo vice, Salvatore Foti .

Roma, Salvatore Foti in panchina con lo Spezia: ecco chi è il vice di Mourinho

Il secondo di Mou ha preso il posto agli inizi del 2022 di Joao Sacramento: "Termino un ciclo di 2 anni al fianco di mister Mourinho, cosa che mi riempie d'orgoglio - i saluti di Sacramento su Instagram -. Lavorare con lui è stato un sogno diventato realtà. ti sarò eternamente grato mister, ti auguro il meglio!". Le prime apparizioni di Foti sono via social, con una foto insieme a Mourinho e lo staff il 31 dicembre, la notte di Capodanno.

Il neo vice allenatore è stato subito apprezzato a Trigoria per la sua personalità e le idee di calcio che sta proponendo a Mourinho per aiutarlo a trovare la quadra migliore per una squadra ancora con poca identità. Foti, classe ‘88, ha un trascorso da giocatore, come attaccante nell’Acireale, Venezia e Sampdoria segnando 27 gare tra A e B. Ai tempi prima di scegliere i blucerchiati, anche la Roma era sulle sue tracce: “Ricordo che Bruno Conti tempestò di telefonate la mia famiglia perché scegliessi il settore giovanile giallorosso. Avrei potuto anche andare in Inghilterra ma optai per altro. Alcuni club mi dissero che da subito che mi sarei allenato con la prima squadra ogni giorno”. L’ex calciatore ha lasciato il campo a soli 27 anni per un problema all’ernia del disco da cui non è riuscito a guarire. Nel 2016 ha fatto parte dello staff di Giampaolo alla Sampdoria e poi ha seguito il tecnico al Milan e al Torino prendendo intanto anche il patentino Uefa B. Sarà lui a guidare la squadra anche se tecnicamente sulla distinta al posto di Mourinho l’allenatore sarà Michele Salzarulo, match analyst, in possesso del patentino di prima categoria. Ecco l'occasione che Foti aspettava: guiderà lui la Roma alla ricerca della vittoria che manca ormai da troppo.