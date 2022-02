Mourinho ribalta la Roma: Zaniolo a rischio

Roma, il dubbio di Mourinho

Perché Mourinho sta pensando di rinunciare a Zaniolo? Per scelta e non per necessità, diciamo così. Nicolò è perfettamente guarito dall’infortunio, superando l’edema alla coscia che lo aveva frenato contro il Verona. Nell’allenamento di giovedì, in cui era appunto tra le riserve, ha segnato due gol, avanzando la sua candidatura per giocare a La Spezia, la sua città. Ma Mourinho lo tiene sulla corda perché punta a stimolarlo, a stuzzicarne l’orgoglio. Sa che di lui ha bisogno nel presente e nel futuro, come ha spiegato a più riprese. Lo ha difeso pubblicamente nei momenti delicati, come dopo l’espulsione contro il Genoa. Per questo in cambio da lui pretende sempre il massimo. Non c’è stato alcun litigio, a scanso di equivoci. Solo una riflessione dell’allenatore, che c’entra poco con la dibattuta serata in discoteca di sabato scorso. La Roma è un gruppo nel quale tutti devono comportarsi in modo impeccabile per piacere a Mou, arbitro indiscusso di ogni valutazione. Anche quando è squalificato e decide di non comunicare.

