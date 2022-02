Totti a "C'è posta per te": sorpresa a due genitori. E Ilary commenta sui social

A invitare Totti a "C'è posta per te" una ragazza, Neomi, che vuole presentare l'ex capitano giallorosso ai genitori, Massimo e Antonella, grandi tifosi della Roma per ringraziarli del loro aiuto per tutto quello che hanno fatto per lei anche dopo la nascita del figlio Chistian quando ancora minorenne. La coppia è rimasta senza parole dopo aver visto Francesco: "Trovare dei genitori così non è facile, siete un grande esempio. Andando avanti nel tempo si capiscono i valori della vita, e Noemi l'ha capito". Totti ha regalato alla coppia due abbonamenti in Tribuna Monte Mario per le partite della Roma, poi un divano-letto nuovo visto che quello loro era usurato. I genitori hanno infatti lasciato la loro camera da letto alla figlia e al nipotino, e loro dormono in salone. Finalmente Noemi ha avuto il coraggio di parlare ai genitori e ringraziarli: "Anche io ero come lei, non parlavo molto. Ma quante cose avrei voluto dire a papà...". Totti e Ilary hanno guardato insieme la puntata, e la showgirl ha anche postato una storia social inquadrando suo marito in tv.