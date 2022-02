Spezia-Roma, Mourinho in stile Fonseca e Zaniolo in panchina

ROMA - Chiamiamola scelta tecnica: molto probabilmente Nicolò Zaniolo non giocherà. Nella sua La Spezia, salvo cambiamenti dell’ultimo secondo, partirà dalla panchina. La scelta di Mourinho è gestionale, a trecentosessanta gradi. Parlare di punizione è magari eccessivo. Altrimenti Zaniolo non sarebbe stato neppure convocato. Ma di certo Mourinho in questa settimana di lavoro ha visto meglio altri, nella testa e nelle gambe. E così ha varato un modulo mai adottato alla Roma: 3-4-2-1 con Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Abraham. E’ una formazione che assomiglia a un ritorno al passato, essendo stata utilizzata spesso da Paulo Fonseca (ieri uscito dall’Ucraina dopo 48 ore da incubo: auguri) nei due anni a Trigoria. E che mira a sorprendere Thiago Motta , alla ricerca di una vittoria che manca da più di un mese.

I test

Squalificato per due giornate dopo la protesta contro Pairetto, Mourinho ha preferito rinunciare alla conferenza stampa e quindi non potrà spiegare, nemmeno stasera dopo la partita, la ratio della decisione. E non lo faranno neppure i vice, Foti e Salzarulo, perché a parlare a nome della squadra sarà un calciatore. Ma Mourinho ha comunicato con i fatti, insistendo sempre sugli stessi giocatori nella squadra titolare. Zaniolo è stato inserito a partitella in corso, come se fosse un’opzione da secondo tempo: in quello schieramento, Mkhitaryan scalava a fare il play e Nicolò affiancava Pellegrini sulla trequarti.

Le mosse

Per cominciare però Mourinho dovrebbe affidarsi alla coppia di centrocampo Cristante-Veretout, anche quella divecchia data. L’escluso è Sergio Oliveira, che non avrebbe giocato comunque ma ieri è stato esentato dalla trasferta per un colpo preso al tallone sinistro in settimana. Fuori anche Felix, per una botta all’anca. Tornano invece tra i convocati Ibañez,che ha smaltito la lesione muscolare, e Carles Perez, tornato disponibile: tutti e due affiancheranno Zaniolo in panchina, come i giovani Bove e Volpato che sognano un altro exploit dopo il sabato di gloria contro il Verona.

