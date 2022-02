Zaniolo, like ai post dei giocatori della Juventus: tifosi perplessi

ROMA - Oggi pomeriggio il match contro il suo Spezia, ma a far parlare in queste ultime ore sono i like di Nicolò Zaniolo sui social . L'attaccante giallorosso questo pomeriggio potrebbe cominciare il match dalla panchina, un segnale di Mourinho che vuole di più dal suo giocatore. Ma intanto Zaniolo sta facendo un po' discutere i tifosi per dei like messi su Instagram ai giocatori della Juventus dopo la vittoria di ieri sera contro l'Empoli. Like di Zaniolo alle foto di Vlahovic, Bonucci e Locatelli.

Zaniolo, like ai giocatori della Juventus: tifosi perplessi

Questi ultimi due compagni di Zanionale, stima sicuramente per il centravanti ex Fiorentina che ieri ha realizzato una doppietta importante ma che rischia anche di far fuori la Roma dalla corsa alla Champions. Ecco perché i tifosi si stanno interrogando sui like: prima di tutto perché la Juventus è una competitor della Roma per un post in Europa, e festeggiare la vittoria dei giocatori bianconeri sembra anche un controsenso. La perplessità dei tifosi arriva anche per le voci delle ultime settimane sull'interessamento della Juventus per Zaniolo. Un segnale di apprezzamento da parte del talento giallorosso? Resta un mistero, ma sicuramente questi like social non hanno fatto piacere ai romanisti.