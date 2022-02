Roma, rigore al 99': calcio in faccia a Zaniolo e sangue sullo zigomo

ROMA - Una vittoria al cardiopalma per la Roma di Mourinho, oggi fuori per l'espulsione, che ha battuto lo Spezia con un gol segnato da Abraham al 99'. Rigore all'ultimo secondo che ha scatenato l'ira dello Spezia, ma che Fabbri andandolo a vedere al monitor non ha avuto dubbi nel fischiarlo. Al 94' su un cross in area di rigore Maggiore ha involontariamente (ma fallosamente) calciato il volto di Zaniolo senza trovare il pallone.