Zaniolo, possibile frattura del setto nasale: Atalanta a rischio

ROMA - La Roma in ansia per le condizioni di Nicolò Zaniolo. Il talento della Roma - preso di mira dai tifosi dello Spezia con minacce e insulti - rischia di dover saltare la gara di sabato prossimo contro l'Atalanta per l'infortunio subito nella sfida di domenica scorsa. Zaniolo aveva preso un calcio sul volto da Maggiore che poi ha portato al rigore realizzato da Abraham.