Roma, niente ricorso per la squalifica di Mourinho: salta anche l'Atalanta

ROMA - José Mourinho salta anche l'Atalanta. Il Giudice Sportivo aveva squalificato il tecnico per due giornate dopo i fatti accaduti durante il match contro il Verona. Il club dopo aver esaminato attentamente per diversi giorni le carte, ha deciso di non presentare ricorso sulla seconda giornata di squalifica. Mourinho sarà quindi costretto a non sedere in panchina nel big match di sabato pomeriggio contro l'Atalanta. Stesso discorso anche per Tiago Pinto, squalificato fino all'8 marzo.