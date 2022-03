Roma, Sergio Oliveira in gruppo: Mourinho ha tutti a disposizione per l'Atalanta

ROMA - Buone notizie per José Mourinho in vista della sfida contro l'Atalanta. Questa mattina Sergio Oliveira è tornato ad allenarsi insieme al gruppo dopo aver recuperato dal problema al tallone sinistro che lo aveva costretto a saltare la sfida di domenica scorsa contro lo Spezia. Il centrocampista oggi ha svolto l'intero allenamento con i compagni, una buona notizia in più per Mourinho che, fatta eccezione per il lungodegente Spinazzola, ha tutta la rosa a disposizione per il big match di sabato contro l'Atalanta.