Roma-Atalanta, Totti e De Rossi ancora presenti all’Olimpico

ROMA - Francesco Totti non se ne perde più una. L'ex capitano giallorosso anche stasera è presente allo stadio Olimpico per assistere al match della squadra di Mourinho contro l'Atalanta. Come nell'ultima partita giocata in casa contro il Verona, è in tribuna insieme a un'altra bandiera della Roma: Daniele De Rossi, oggi insieme al ct Mancini per visionare i giocatori convocati li per i playoff. Totti, in tribuna insieme al figlio Cristian, è in ottimi rapporti con la società giallorossa, più volte ha parlato allo stadio con il presidente Friedkin e la dirigenza: chissà che in futuro non possa tornare a Trigoria con un ruolo da dirigente.