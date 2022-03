La mossa di Mourinho che ha fatto rinascere la Roma

I progressi della Roma di Mourinho

D’altra parte la meteora era lassù, non certo nello stanzino che l’allenatore squalificato aveva scelto per osservare la sfida. Mourinho alla Roma non si sente di passaggio: ha promesso ai tifosi di piantare radici solide, capaci di sostenere l’albero delle vittorie, radunando attorno a sé un consenso popolare plebiscitario. Ecco: dopo la seconda vittoria su due contro Gasperini, si comincia a sentire l’odore della primavera. In questo momento Mourinho è quinto, aspettando il recupero dell’Atalanta, e si è messo alle spalle la Lazio e la Fiorentina, con un cambio di passo in campionato che presto gli consentirà di migliorare i risultati di chi lo ha preceduto (Fonseca è ancora a +3 ma lo scorso anno chiuse in picchiata). Le sette partite consecutive senza perdere, e soprattutto gli ultimi due 1-0 firmati Abraham, trasmettono l’idea di una squadra che finalmente ha raggiunto un suo equilibrio. Un livello che può bastare per l’Europa, da conquistare attraverso il piazzamento e anche da onorare nella Conference che riparte giovedì contro il Vitesse.