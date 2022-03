Roma, nessuno stop per Abraham. Zalewski verso il forfait in Conference

ROMA - La Roma è pronta a scendere in campo in Conference League , rigenerata dalle vittorie contro lo Spezia e l'Atalanta. Questa mattina la squadra scenderà in campo per proseguire la preparazione alla doppia sfida coppa-campionato. Verso il forfait Nicola Zalewski che contro l’Atalanta è stato costretto a lasciare il campo in anticipo per la distorsione della caviglia sinistra. Si riposerà in Europa, lasciando spazio a Viña . Contro il Vitesse saranno molto probabilmente in campo sia Kumbulla sia Mkhitaryan : il difensore albanese ha preso contro i bergamaschi l’ammonizione che ha fatto scattare la squalifica, l’armeno invece è stato espulso ed entrambi quindi salteranno la gara contro l’Udinese.

Roma, la formazione contro il Vitesse

Poco turnover per Mourinho che vuole continuare la fase di rodaggio di una squadra che sta trovando gioco ed equilibrio: Maitland-Niles e Sérgio Oliveira si candidano a un posto da titolare per far riposare Cristante e Karsdorp, ma non è escluso che il tecnico lasci invariata la formazione (Zalewski a parte) fino alla sosta delle nazionali. Di certo in attacco non toglierà la coppia Zaniolo-Abraham (recuperato dal problema alla caviglia) che ha trovato la giusta sinergia per garantire gol alla squadra e un buon supporto anche al centrocampo. Mourinho si augura in un risultato più che positivo nella gara d’andata per poi cambiare qualche pedina nel match ritorno in vista della stracittadina che andrà in scena tre giorni dopo.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Maitland-Niles, Pellegrini, Sergio Oliveira, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham.