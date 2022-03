Karsdorp, ritorno alle origini: dall’esordio col Vitesse alla sfida di Conference

ROMA - C'è una data che Rick Karsdorp non dimenticherà mai: il 9 novembre 2014, il giorno del suo esordio da titolare tra i professionisti con il Feyenoord. Un momento indimenticabile per il terzino della Roma, contro una squadra che affronterà giovedì sera in Conference League. Karsdorp incontrerà nuovamente il Vitesse, contro la quale esordì da titolare con un pareggio a reti bianche.

Il terzino della Roma è reduce da una buonissima prestazione contro l'Atalanta. Suo il lancio lungo raccolto da Zaniolo e che ha portato alla rete di Abraham, poi qualche spunto in fase offensiva ma soprattutto delle buone coperture in fase difensiva per aiutare il terzetto dei centrali. Contro il Vitesse servirà una conferma della sua crescita, ma soprattutto della sua continuità: Karsdorp deve essere un valore aggiunto per la Roma, pronta a spingere sulla destra per aiutare gli attaccanti, in Conference e in campionato.