La Roma in partenza per l’Olanda. Mourinho: “Fuori di prigione”

ROMA - Tutto pronto per la trasferta europea, la Roma questo pomeriggio alle 15 è volata in Olanda per giocare l'andata dell'ottavo di finale di Conference League. La squadra di Mourinho ha preso un volo per Eindhoven per poi trasferirsi ad Arnhem , città a cento chilometri di distanza, dove domani alle 18.45 sfiderà al Gelredome il Vitesse .

Tutta la squadra convocata per la trasferta, Mourinho (che ha postato sui social "Fuori di prigione" una volta lasciata Trigoria) potrà contare su tutti i giocatori, eccetto il lungodegenti Spinazzola. Nicola Zalewski ha recuperato dalla distorsione alla caviglia e questa mattina si è allenato con i compagni nella seduta di rifinitura. La squadra poi dopo la partita di Conference resterà in Olanda per due giorni: venerdì si allenerà molto probabilmente in uno dei campi del centro sportivo del Vitesse per poi partire sabato, dopo l’allenamento di rifinitura, per Udine. Evitato quindi un ulteriore viaggio di ritorno per la capitale con poi conseguente partenza per il Friuli.