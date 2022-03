Roma, Pellegrini e Zaniolo rischiano il derby: la formazione contro l’Udinese

ROMA - La Roma torna a concentrarsi sul campionato e alla sfida di domenica pomeriggio contro l'Udinese. La squadra di Mourinho cerca la quarta vittoria consecutiva dopo i successi per 1-0 contro Spezia e Atalanta in Serie A e quello in Conference nell'andata degli ottavi contro il Vitesse. Più di un problema per la formazione che schiererà in campo lo Special One, in virtù delle assenze di Kumbulla e Mkhitaryan per squalifica e la diffida di due giocatori. E non due qualsiasi. Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo con un'ammonizione nella gara contro i friulani salterebbero il derby in programma domenica 20 marzo. Mourinho proprio per questo sta studiando la migliore formazione e se far riposare inizialmente almeno uno dei due giocatori.