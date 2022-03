Roma, Rui Patricio è una sicurezza: 15 clean sheet e tanta personalità

ROMA - L'errore sarebbe potuto costare caro alla Roma, ma a fine partita Rui Patricio si è preso gli elogi della squadra e dei tifosi per l’ennesima prestazione di livello che ha aiutato i giallorossi a vincere la partita. Il portiere portoghese si sta rilevando uno dei migliori acquisti ed elementi della stagione, con tante parete efficaci, la leadership e la sicurezza che trasmette alla squadra. Contro il Vitesse , al netta di quella sbavatura, ha salvato la porta in due occasioni, portando a casa un nuovo clean sheet stagionale.

Rui Patrício è uno dei leader dello spogliatoio, Mourinho ha puntato fortemente su di lui la scorsa estate anche a costo di spendere 12 milioni per un trentatreenne. Serviva dare sicurezza e personalità alla porta giallorossa dopo il flop di Pau Lopez, serviva un giocatore di caratura internazionale per dare la svolta al cambiamento dentro Trigoria. E il portoghese ha risposto nel migliore dei modi. Trentotto partite stagionali, 47 gol subiti ma anche tanti interventi che hanno regalato punti alla Roma oltre a 15 clean sheet. Oltre agli obiettivi di squadra vuole raggiungere anche quelli personali: battere il suo record di 23 partite con la porta inviolata che è riuscito a realizzare nella stagione 2017-2018 quando vestiva la maglia dello Sporting. Insomma, battere i suoi record per fare grande anche la Roma.

Rui Patrício è abituato alla pressione, conosce l’importanza di questi match e sa come bisogna affrontarli. Ecco perché José Mourinho ha scelto di investire sul suo connazionale: sa che può contare su di lui nei match che contano, sa che lui non lo tradirà mai. E i risultati, tra campo e spogliatoio, hanno dato ancora ragione allo Special One. In campo le sue parate hanno più volte salvato il risultato e regalato punti preziosi alla Roma che sta cercando di trovare fiducia ed equilibrio. Sarà fondamentale il suo supporto anche nei prossimi match prima dei play off che giocherà con la maglia del Portogallo. Lì sfiderà probabilmente i suoi compagni di squadra Pellegrini e Cristante, per provare a raggiungere un altro Mondiale. Testa prima all’Udinese, al Vitesse e al derby: partite fondamentali per continuare a sognare la Conference League e il quarto posto in campionato.