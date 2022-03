Roma, Pellegrini: "Il pallone pesava tantissimo. Prima il Vitesse, poi il derby"

ROMA - Pareggio d'oro per la Roma alla Dacia Arena. La squadra di Josè Mourinho è riuscita a trovare l'1-1 durante i minuti di recupero con il calcio di rigore realizzato da Lorenzo Pellegrini. Al termine del match il capitano giallorosso è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il risulato.

Quanto pesava quel pallone?

"Tantissmo. Sapevamo che oggi non era facile, loro sono una squadra che può mettere in difficoltà tutti. Oggi un punto".

Nervosismo?

"Non c'era, non abbiamo sbagliato neanche nei passaggi. Ci voleva solo un po' più di intensità, nelle linee non c'erano tanti spazi".

Il rischio diffida?

"Ne abebamo parlato con Nicolò e il mister. Sappiamo cosa significa il derby, ma oggi volevamo i tre punti. Adesso pensiamo a giovedì, poi alla gara contro la Lazio".