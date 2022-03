Roma, allenamento di rifinitura: Mourinho ha tutti a disposizione

ROMA - Vitesse e Lazio, i tre giorni di fuoco della Roma . La squadra di Mourinho domani affronterà il ritorno dell'ottavo di finale di Conference League contro il Vitesse, poi domenica il derby contro la Lazio. Testa alla sfida contro gli olandesi, con la Roma scesa in campo questa mattina per il consueto allenamento di rifinitura . Buone notizie per Mourinho che - fatta eccezione per il lungodegente Spinazzola - ha tutti i giocatori a disposizione.

Non ci saranno stravolgimenti in Conference League, perché la questione non è assolutamente chiusa, ma inevitabilmente sarà costretto a fare qualche cambio sia per evitare un eccessivo stress fisico a soli tre giorni dalla stracittadina, sia per far fronte alle squalifiche di Mancini e Sergio Oliveira per la sfida di domani.

La certezza per il doppio impegno è il modulo, il 3-4-1-2: Ibanez contro il Vitesse prenderà il posto di Mancini nella difesa con Smalling e Kumbulla, a centrocampo Mkhitaryan rientrerà dalla squalifica scontata con l’Udinese e sarà il punto di riferimento per la squadra, affiancato da Cristante (Veretout spera nella titolarità). Sulle fasce Karsdorp e Zalewski, con El Shaarawy pronto a subentrare a sinistra e nel ballottaggio col polacco per il derby. Pellegrini non si riposerà, contro gli olandesi e i biancocelesti dovrà svolgere il compito di seconda punta alle spalle degli attaccanti. Abraham non andrà in panchina, Zaniolo forse potrebbe prendersi una partita di stop per essere pronto per la Lazio.