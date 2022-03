La Roma nei sampietrini per la Onlus Bambino Gesù

ROMA - Una collezione di prodotti realizzati con gli originali sampietrini romani: la presenta la Roma con Aeterna Design, azienda nata nel 2013. Il progetto intercetta la volontà di rendere disponibili attraverso i Roma Store una linea di prodotti premium a tutti i tifosi giallorossi amanti della romanità unendo storia, tradizione e passione calcistica. L’iniziativa è stata accolta con favore dalla Roma: l’azienda partner in questo progetto potrà produrre e distribuire in tutto il mondo, attraverso i suoi canali offline e online i prodotti di illuminotecnica, complementi di arredo, hi-tech e art design marchiati dal club di Trigoria e realizzati con gli originali sampietrini romani prodotti in edizione limitata e disponibili in tutti i Roma Store della capitale e acquistabili ache on line. Parte dei proventi derivanti dalla vendita dei prodotti sarà devoluta all’Associazione Bambino Gesù Onlus che da anni si occupa di accompagnare e sostenere l’impegno dei medici, dei ricercatori, degli operatori sanitari e di quanti si adoperano quotidianamente per dare una migliore qualità della vita ai bambini e alle loro famiglie.