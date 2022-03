Rui Patricio: "Stiamo lavorando per migliorare. Vogliamo vincere la Conference"

ROMA - La Roma è pronta alla sfida di domani sera contro il Vitesse , valida per il ritorno dell'ottavo di finale di Conference League. Alla vigilia della sfida contro la squadra olandese il portiere giallorosso Rui Patricio è intervenuto in conferenza stampa.

Soddisfatto del tuo rendimento stagionale? "Domani è una partita importante, abbiamo l'occasione per continuare a poter vincere il titolo. Dobbiamo crederci. Le competizioni vanno affrontate con la voglia di vincere e domani è un passo importante. Io penso a lavorare ogni giorno per migliorare e aiutare la squadra. Sto in un buon momento di forma, ma deve essere uno stimolo. Quello che conta è vincere le partite".

Preferisci la difesa a quattro o a tre?

"Entrambi, ma conta di più l'organizzazione e che ognuno faccia il suo compito. Sono io che devo fare il meglio per aiutare la squadra, che sia con la difesa a tre o a quattro".

La difesa è più assestata, da cosa dipende?

"Abbiamo lavorato molto, non è merito mio o solo della difesa, ma di tutti. Dobbiamo migliorare ancora, Dal punto di vista difensivo, stiamo facendo bene e dobbiamo continuare così, per vincere le partite".

La tua miglior parata in stagione? E in quale occasione potevi fare di più?

"Non c'è una in particolare: i piccoli dettagli fanno anche loro la differenze. Sui gol presi, cerco sempre di trovare la soluzione. Dopo ogni partita cerco di trarre l'insegnamento".