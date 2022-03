Roma-Vitesse, rissa tra tifosi: denunciati in quattro

ROMA - E' il giorno di Roma-Vitesse, ritorno dell'ottavo di Conference League. Sarà un Olimpico con 40mila spettatori, previsti ottocento tifosi provenienti dall'Olanda per sostenere la squadra di Letsch. Alcuni sono già arrivati ieri, e sono stati protagonisti di una rissa con alcuni tifosi della Roma. Nella notte ci sono stati contatti infatti all'esterno di un pub della Capitale nella zona del Colosseo, sul posto sono intervenuti agenti della Digos che hanno fermato 4 persone che saranno denunciate per violenza privata. Nei loro confronti sicuramente verrà adottato il Daspo da parte del Questore. Al vaglio le immagini di video sorveglianza e della Polizia Scientifica per individuare altri responsabili dell'aggressione.