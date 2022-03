ROMA - Edin Dzeko oggi compie 36 anni. Tanti messaggi di auguri per il centravanti dell'Inter da compagni di squadra, tifosi e amici. Anche Nicolò Zaniolo ha voluto mandare un augurio al suo ex compagno alla Roma, con un messaggio social e una foto emozionante che li ritrae festeggiare un gol in Champions con alle spalle la Curva Sud: "Tanti auguri Edin", con un cuore rosso.