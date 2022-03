Roma, Totti con Friedkin: la stretta di mano fa sognare i tifosi

ROMA - Qualificazione al cardiopalma per la Roma, in una partita giocata male soprattutto nel primo tempo e che è riuscita ad acciuffare solo allo scadere. Un match che ha visto protagonisti soprattutto i tifosi, ben 40mila all’Olimpico per sostenere - come ormai accade dall’inizio della stagione - la squadra e Mourinho. Non è mancato come sempre l’omaggio a Francesco Totti, anche ieri allo stadio, e non è sfuggita la stretta di mano tra la bandiera giallorossa e il vice presidente del club giallorosso Ryan Friedkin. Poco prima dell'inizio della partita i due si sono incrociati sugli spalti e si sono avvicinati per scambiarsi il saluto qualche parola: un’immagine che ha scatenato ulteriormente i tifosi che sperano di poter rivedere Totti all’interno della dirigenza giallorossa.