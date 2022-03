Roma, distrutta la targa intitolata a Dino Viola davanti Trigoria

ROMA - Questa mattina è stata trovata distrutta la targa intitolata a Dino Viola, presidente della Roma, che dava il nome all'omonimo piazzale. Il piazzale Dino Viola è meta dei tifosi romanisti per raggrupparsi prima delle manifestazioni per la Roma. L'ultima è stata il derby d'andata, per salutare il pullman che era appena uscito dal centro sportivo. Ma non solo, perché Mourinho era stato acclamato proprio sul piazzale, con centinaia di tifosi a guardarlo salutare dalla terrazza di uno degli edifici del Fulvio Bernardini. I tifosi questa mattina hanno trovato la targa distrutta a terra, e hanno immediatamente fatto la segnalazione alla polilzia municipale.