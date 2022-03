Abraham: “Questa è la Roma. Il derby incredibile, questi tifosi sono unici”

Le emozioni del match?

“Non ho parole, i tifosi hanno supportato la squadra per tutto il match. Nelle ultime settimane avevo sentito parlare del derby, essere qui oggi a contribuire alla vittoria con una doppietta è incredibile”.

Sei un trascinatore, com’è possibile visto che sei qui da pochi mesi?

“Tutto questo è merito dei compagni e del mister, mi hanno fatto sentire a casa sin dal primo momento, se siamo uniti si ottengono questi risultati. La Roma ha investito moltissimo su di me e voglio ripagarli”.

Quanto stai crescendo e quali obiettivi ti poni per questo finale?

“Sono deluso per aver mancato la tripletta, di solito da lì non sbaglio. Nel complesso, non posso lamentarmi perché abbiamo vinto in casa. Noi siamo la Roma”.

Come sei messo con l’italiano?

“Forse in due mesi riuscirò a parlare, preferisco parlare ancora in inglese perché così ho espresso al meglio le mie sensazioni”.