ROMA - Il derby si tinge di giallorosso. Grande vittoria della Roma per 3-0 grazie alla doppietta di Tammy Abraham e la rete di Lorenzo Pellegrini. il derby si aperto con le due scenografie delle Curve Nord e Sud, e proprio a quella laziale la Roma ha voluto rispondere sui social al termine della partita. Nella coreografia biancoceleste era presente lo striscione "Le aquile non volano a stormi". La risposta social della Roma: "È i lupi attaccano in branco". Lo sfottò post vittoria era scontato.