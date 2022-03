Il gesto e la frase di Mourinho verso la curva della Roma durante il derby

Il derby dei sogni, dell’orgoglio, della qualità è negli occhi compiaciuti di Francesco Totti in tribuna, che accenna un sorriso quando Lorenzo Pellegrini disegna la parabola del 3-0 e segue con composta goduria lo spettacolo della Roma, sempre sua come di tutti i romanisti. Quella di Mourinho nel derby è una vittoria che vale tre punti e mezzo, perché certifica il sorpasso in classifica e anche negli scontri diretti: in caso di arrivo a pari punti, la Roma chiuderebbe davanti alla Lazio. "Spero che i tifosi siano andati a casa contenti - ha detto il tecnico portoghese - ma non si deve pensare che vincere un derby dia accesso al paradiso e perderlo porti all’inferno. È una domenica felice ma dobbiamo andare avanti e pensare alle prossime partite". Ecco la mentalità, che si è vista anche in un gesto e in una frase indirizzati ai tifosi della Roma presenti all'Olimpico sul finire del primo tempo.