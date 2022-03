La scommessa di Abraham con Smalling e Karsdorp: “Se fai doppietta…”

ROMA - Tammy Abraham re del derby di Roma. Il centravanti inglese ha infatti realizzato la doppietta che già dopo 24 minuti aveva messo in cassaforte la partita contro la Lazio. Abraham al termine della partita ha svelato un retroscena ai microfoni di Roma TV: “Prima della partita, qualche giorno fa, io, Karsdorp e Smalling abbiamo fatto una scommessa, mi hanno detto: “Segna due gol e ti compriamo un paio di scarpe. Se non la fai, le compri tu a noi”. Sono felice per la doppietta e perché avrò due paia di scarpe nuove di zecca”.