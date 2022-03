Abraham, "zio" Mou e l'amore per Roma: “Pensare che non volevo venire...”

ROMA - In Inghilterra dopo la sua doppietta nel derby lo hanno definito un vero gladiatore di Roma. Tammy Abraham si è preso nuovamente la scena con i suoi 23 gol realizzati in questo campionato, con il sostegno alla squadra in ogni partita ma anche per come si sia ambientato immediatamente nel campionato italiano. Ma non solo, il suo ambientamento riguarda anche lo stile di vita , il suo legame con cil club ma soprattutto con i tifosi. Un amore a prima vista quello tra il centravanti inglese e i romanisti, nato il giorno del suo sbarco Ciampino quando, nonostante gli oltre 35 gradi di Ferragosto, in centinaia si erano catapultati davanti al terminal privato per dargli il benvenuto. E pensare che inizialmente aveva rifiutato la destinazione: "Dal primo momento in cui hanno provato a creare un contatto con me, ho pensato “no, questo non fa per me”. Quando poi le persone ti spiegano le loro ambizioni, vogliono metterti fiducia e ti fanno sentire che hai un valore, vuoi solo dar loro tutto di te. Ed appena sono arrivato, me ne sono innamorato", ha raccontato a Cbs Sports.

"Lui mi ha solo detto “beh, vuoi venire nella Roma soleggiata o vuoi continuare a prendere la pioggia in Inghilterra?” Non gliel’ho mai detto, e per favore, non fategli vedere il video, ogni volta che lo vedo è quasi uno shock anche se lo vedo ogni giorno. Quando ero piccolo e lui era al Chelsea l’avevo visto un paio di volte per qualche allenamento, sapevo un po’ come era fatto. Adesso che sono venuto qui lo chiamo “il mio zio di Roma”

Non sono mai stato ad un derby, sarà questa la mia prima volta domenica. Ma ho fatto un giro e ad esempio i tassisti non parlano d’altro che della partita. Sono impazziti. Tu l’hai percepito stando in giro a Roma?

"Ogni giorno il derby salta fuori. Ogni singolo giorno “il derby sta per arrivare, il derby sta per arrivare”. Io ne sono eccitato, i fan lo sono, tutti in città lo sono".

La tua esperienza con la tifoseria qui? Come sono diversi i derby di Roma dal resto del mondo?

"Lo è, lo è (il derby). I tifosi sono dei veri appassionati. Tutti parlano delle partite, dei miei gol, delle performances. Sono fan sfegatati e fanno bene ad esserlo. Quando indossi la loro maglia tu non rappresenti solo la squadra ma rappresenti tutta la città".