Roma, Calvo pronto a lasciare: farà ritorno alla Juve

ROMA - Francesco Calvo lascia la Roma e farà ritorno alla Juve. Il dirigente era arrivato in giallorosso nel 2018, dopo l'esperienza vissuta al Barcellona. Calvo già nel febbraio del 2021 aveva rassegnato le dimissioni da Chief Operating Officier , ovvero Direttore Operativo, ma è rimasto fino a oggi come consulente del club sotto richiesta della famiglia Friedkin .

Calvo nelle prossime settimane lascerà a tutti gli effetti la Roma per cominciare una nuova avventura alla Juventus. Sarà una seconda tappa nel club bianconero dopo aver ricoperto in passato il ruolo di direttore commerciale e in seguito di Chief Revenue Officer. Adesso rientrerà a Torino dove ritroverà Maurizio Arrivabene, con cui aveva lavorato insieme al in Philip Morris.