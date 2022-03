Zaniolo, Juve e Premier alla finestra. Ma la sua volontà è un'altra...

ROMA - Zaniolo , e ora che succede? La Roma ha trovato equilibrio senza di lui. L’azzurro deve riconquistare il posto, non sarà facile, dopo la bella prova contro la Lazio senza di lui. Nicolò ha le idee chiare sul futuro, vorrebbe restare, la Roma è la priorità, per questo vuole recuperare posizioni e cercare di guadagnare la conferma. L’esclusione nel derby lo ha amareggiato. A Udine aveva giocato frenato proprio per evitare l’ammonizione che gli sarebbe costata il derby. Domenica aveva sperato di poter entrare negli ultimi venti minuti, quando la vittoria ormai era al sicuro, per poter partecipare alla festa. Invece Mourinho ha fatto altre scelte ed è rimasto in panchina. La vittoria sulla Lazio ha dato ragione ragione a Mourinho, che si è preso la responsabilità, davanti alla società e ai tifosi, di escludere uno dei giocatori più importanti. Da qui alla fine della stagione sarà possibile capire se questa scelta può avere riflessi sul futuro. Ci sono due mesi per decidere il futuro (...)

Il futuro

(...) Il procuratore Claudio Vigorelli non ha nuovi appuntamenti in programma con Tiago Pinto, i due si erano lasciati l’ultima volta con l’impegno di rivedersi a fine stagione per parlare del rinnovo del contratto, in scadenza nel 2024. La Roma non ha mai manifestato l’intenzione di aver cambiato idea. Ma se arrivasse un’offerta fuori mercato la società potrebbe prenderla in considerazione. Se a Trigoria vogliono capitalizzare con la sua cessione, Zaniolo deve arrivare a fine stagione da titolare. Non è un mistero che da tempo Nicolò piace alla Juventus, ma ha estimatori anche nella Premier. Quando tornerà a Roma dopo l’impegno azzurro comincerà a pensare al futuro. Lui vuole restare in giallorosso e si aspetta un rinnovo da top player, con durata fino al 2027 e un ingaggio intorno ai quattro milioni. Per adesso tutti i prolungamenti sono in stand-by, se ne riparlerà a fine stagione (...)

Tutti gli approfondimenti sull’edizione del Corriere dello Sport – Stadio