Villar: “Roma mi manca, ma avevo bisogno del Getafe”

Sulla prima da titolare…

Un premio di cui avevo bisogno, ho lavorato nell’ombra per mesi senza avere soddisfazioni, volevo tornare a sentirmi importante e alla fine giochiamo a calcio proprio per questo. Sono molto contento, ancor di più se sono in grado di giocare una buona partita e di vedere i tifosi soddisfatti. Il San Mames è un campo difficile, è stato un punto importante per noi, ancor di più visto quanto abbiamo lavorato per fare risultato. Mancano sempre meno partite, quindi sono felice di aver aiutato la squadra.

Il trasferimento…

Era proprio quello di cui aveva bisogno, dopo aver passato dei brutti momenti si ha sempre bisogno di un ambiente familiare. Qui ho trovato uno spogliatoio che è strepitoso, una famiglia, mi sembra di essere qui da 4 anni e ora che ho iniziato a giocare con continuità sto recuperando quella fiducia e quei minuti che mi servivano. Poi ora sto bene, sono vicino alla mia famiglia. La verità è che questa esperienza è ciò di cui avevo bisogno, dopo alcuni mesi che non sono stati molto buoni. Fondamentalmente è quello di cui avevo bisogno.