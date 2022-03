La Roma più eco sostenibile: protocollo di intesa per una Trigoria "green"

La Roma ha deciso di rendere più green il suo centro sportivo situato all'interno della riserva naturale di Decima. Prima di tutto grazie al progetto di lavori che durerà circa 3-4 anni ci sarà sicuramentre più verde: attualmente nel centro sportivo sono presenti 462 essenze arboree. Al termine degli interventi il numero sarà raddoppiato con l'obiettivo di incrementale la biodiversità vegetazionale e creare un habitat diversificato. Ma anche inserire le essenze di tipo autocnono (come il Leccio e l'alloro), eliminare le alberature in condizioni precarie a aumentare l'ossigenazione complessiva. Non solo, la Roma recupererà le aree inutillizzate rendondole idonee allo svolgimento dell'attività fisica, in più ridurre i fattori allergenici e creerà una rete di collegamento che consentirà spostamenti tra le varie zone della riserva delle specie avi-faunistiche.

Sarà una Roma sempre più sostenibile: grazie ai lavori di efficientamento energetico legati al progetto restyling degli edifici, il centro sportivo avrà un minore impatto ambientale. Lavori che in un anno stimano un risparmio energetico di 96 megaWatt e circa 34 mila grammi di CO2 non emesse nell’ambiente.

Sostenibilità anche alla vista. Perché con la nuova tinteggiatura delle facciate, il Fulvio Bernardini sarà anche perfettamente contestualizzato all'interno della riserva naturale. “Siamo soddisfatti perché negli ultimi mesi abbiamo lavorato tanto e questo protocollo ci permetterà di guardare al futuro con un’ottica green e sostenibile - ha dichiarato Francesco Pastorella, direttore del Roma Department -. L’obiettivo è ridurre le emissioni di CO2. È una responsabilità che sentiamo a Trigoria e lo dimostrano anche i lavori interni al centro sportivo con il restyling delle facciate. È un progetto a lungo respiro, di 3-4 anni e vogliamo anche formare i nostri ragazzi delle giovanili e non solo con l’obiettivo di attivare un processo culturale". Maurizio Gubbiotti, presidente di Roma Natura: “È un appuntamento che a noi fa particolare piacere. La Roma ha sempre messo a disposizione energie per il sociale e l’educazione ambientale è un tema su cui possiamo sicuramente fare qualcosa”.