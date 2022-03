ROMA - Brutte notizie per José Mourinho. Oggi alla ripresa degli allenamenti dopo i cinque giorni di riposo concessi dal tecnico un calciatore del club giallorosso è risultato positivo al Covid. Il giocatore come sottolineato dalla Roma in una note sul sito ufficiale ha completato il ciclo vaccinale. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. Il calciatore sta bene e si trova in isolamento domiciliare.