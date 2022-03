Spinazzola, visita di controllo per l’ok finale. Ecco quando rientrerà

ROMA - La delusione per la mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale dove sperava di giocare, il conforto nella visita di controllo che sosterrà nei prossimi giorni. Leonardo Spinazzola è diviso dalle emozioni, ma sicuramente non vede l'ora di potersi presto allenare con i suoi compagni di squadra. Il terzino alla fine di questa settimana volerà a Turku in Finlandia per il controllo finale del professor Lempainen. Il medico che lo ha operato a luglio al tendine d'Achille gli darà finalmente il via libera per procedere all'ultimo step prima di giocare una partita ufficiale: quando il lavoro graduale con i compagni in allenamento, con tanto di contrasti e i tiri in porta.