Blanco: "Romanista grazie a mio padre. Zaniolo? Mi ha scritto..."

ROMA - Riccardo Fabbriconi, meglio noto come Blanco, si è raccontato ai microfoni di Dazn, nella puntata di Piedi X Terra, format solitamente dedicato ai giovani calciatori di Serie A, spaziando tra musica, calcio giocato e la sua passione per la Roma: “Quando giocavo a calcio ero tipo “più gambe che palle”, ero un fabbro. Mi piaceva giocare con passione e voglia, ero un po' come Mancini che prende il giallo ogni partita. Ho iniziato a giocare a calcio quando avevo 4 anni grazie a mio papà che è tifoso della Roma: si guardava tutte le partite e ho iniziato a vederle con lui. Una partita magica che mi ricordo è Roma-Real Madrid, sono venuto a vederla all’Olimpico ma abbiamo perso 2-0. È stato comunque molto bello. Spinazzola e Zaniolo mi hanno scritto quando ho iniziato ad avere successo".