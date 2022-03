Roma, incredibile: previsti oltre centomila tifosi tra Salernitana e Bodo

ROMA - L'amore per la Roma non smette mai di stupire. La squadra giallorossa è pronta a ricevere l'ennesimo bagno d'amore da parte dei propri tifosi che non smetteranno di riempire l'Olimpico nelle prossime gare casalnghe. Addirittura sono previsti oltre centomila spettatori totali tra le gare contro la Salernitana, in programma il 10 aprile, e il Bodo, quattro giorni dopo. Sono 46mila i tifosi che hanno già acquistato il tagliando contro la Salernitana, 54mila invece quelli per la sfida di ritorno dei quarti di Conference League. Nonostante non siano partite di cartello i tifosi hanno dato l'ennesima risposta in una stagione che ha segnato già dieci sold out stagionali.