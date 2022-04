Roma, Pellegrini e il giallo d'astuzia per non perdersi il Napoli

ROMA - La certezza non può esserci naturalmente, e nessuno lo ammetterà mai, ma l'ammonizione di Pellegrini è stata "studiata" per evitargli di saltare la sfida con il Napoli. Il capitano della Roma era diffidato e negli ultimi secondi del match contro la Sampdoria si è preso un giallo "d'astuzia" perdendo tempo durante la sostituzione. Con l'arbitro che lo sollecitava ad uscire dal campo velocemente, Pellegrini prima si è tolto i parastinchi, poi si è allacciato uno scarpino prendendo quindi il giallo che lo costringerà a saltare la prossima gara casalinga contro la Salernitana, ma che lo porterà quindi a esserci sicuramente una settimana dopo contro il Napoli. Insomma, se proprio non è stata cercata, Mourinho può sicuramente essere contento di questa "svista" di Pellegrini.