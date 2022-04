Mourinho polemico: "Il gol? Calcio fantastico, ma con me nessuno lo dice"

ROMA - In una partita con tante insidie la Roma riesce a portare a casa una vittoria importantissima. La squadra di Mourinho ha battuto la Sampdoria 1-0 grazie alla rete nel primo tempo di Henrikh Mkhitaryan . Al termine del match il tecnico portoghese è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il risultato.

E’ la partita che dà ancora più stabilità alla Roma dopo il derby? "E’ stata una partita difficile. E’ difficile giocare qui. Le squadre di Giampaolo sono sempre molto organizzate, non è mai facile. Ma è vero che a Roma la cultura è che se vinci il derby vai in paradiso, se lo perdi è disastro totale. Siamo riusciti a tenere i piedi per terra, consapevoli dell’importanza dei punti. Il gol se lo avessero fatto con un altro allenatore avrebbero tutti parlato di calcio fantastico e organizzazione da dietro. Ma per come sono io è difficile dirlo. Abbiamo gestito bene ma se facevamo un pochino di più e segnavamo il secondo gol sarebbe finita. L’importante sono i punti".

Chi è Peppino, lo hai citato nella conferenza?

“Era per dire un nome. A Roma invece di parlare Zalewski, di Bove si parla sempre di chi sta facendo male, chi non gioca”.

Cristante?

“Cristante è quel giocatore che la stampa di Roma afferma che a me non piace e che l’anno prossimo sarà in vendita”.

Mkhitaryan?

“Una grande stagione. Lo voglio qui, come tutta la proprietà lo vuole. Anche Raiola ama i suoi giocatori, se vuole restare lo farà”.

Avete pensato alla gara di giovedì?

“Non penso, era importante fare cambi di gioco per noi da una parte all’altra. Lo abbiamo fatto molto bene con Mkhitaryan e Cristante. Non penso che la gente pensi a giovedì. Loro hanno cambiato sistema, hanno dato ampiezza al gioco, abbiamo messo delle gambe fresche. Tammy mi è sembrato stanco. Per 30 minuti della ripresa abbiamo giocato per controllare e vincere la partita. I difensori sono stati sicuri. Un buon arbitro. Una buona partita e auguro che la Samp finisca bene la stagione in questo bellissimo stadio”.

Il primo pensiero quando avete pescato il Bodo/Glimt?

“In quel momento si deve rispettare l’avversario e noi lo faremo perché contro di noi hanno fatto un'impresa storica. Sarà una partita difficile e daremo tutto”.