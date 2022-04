Bodo-Roma, arbitra l’olandese Gozubuyuk

ROMA - Manca sempre meno alla doppia sfida nei quarti di finale di Conference League contro il Bodo/Glimt. Serdar Gozubuyuk sarà l’arbitro del quarto di finale tra Bodo e Roma . Joost v an Zuilen e Johan Balder gli assistenti. Sander Van Der Eijk il quarto uomo.

Il direttore di gara olandese – con chiare origini turche – non ha mai diretto la Roma. Il fischietto olandese ha però un precedente con la Lazio, diretta nella sconfitta in casa del Porto nell’andata del playoff di Europa League. Ha anche arbitrato l’Italia, nella vittoria per 0-2 contro Malta nelle qualificazioni al Mondiale del 2014.